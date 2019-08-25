شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس ترعى الحيوانات بعد انفصالها عن زوجها ليام هيمسورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن "الحيوانات" التي رباها الزوجان مايلى سايروس وليام هيمسورث ستخلق نزاعا بينهما بعد الانفصال إذ تضاربت الاقاويل حول الشخص الذي سيحتفظ بالحيوانات.

ونشر موقع " جاست جيرد " تقريرا يؤكد أن مايلي سايروس ستحتفظ بالـ 15 حيوانا التي قامت بتربيتهم مع ليام.

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فبعد أن تقديم الممثل الذي يبلغ من العمر 29 عام طلب رسمي للطلاق ، تم الإعلان أن المغنية البالغة من العمر 26 عام ستحتفظ بجميع حيواناتهما الـ 15 و سترعاهم ، وذلك وفقا لما ذكره موقع " TMZ " ، الـ 15 هم حيوانات أليفة وتتضمن سبعة كلاب و 2 من الخيول وثلاثة خيول صغيرة وثلاث قطط وخنزير.