شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بروفات حفل تامر حسنى بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم تامر حسنى، فيديو جديدًا له من داخل بروفات حفله المقرر إقامته يوم 30 أغسطس المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع "إنستجرام"، وكتب تعليقا على الفيديو: "بروفات حفل يوم 30 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة".

وتأتى الحفلة فى إطار عالمى، خاصة أن الفقرة الأولى من الحفل سيحييها الفريق الإسبانى الشهير "جيبسي كينج"، وهي فرقة موسيقية من مدينة آرل ومونبيليه في جنوب فرنسا.