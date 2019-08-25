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شاهد بروفات حفل تامر حسنى بمدينة العلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم تامر حسنى، فيديو جديدًا له من داخل بروفات حفله المقرر إقامته يوم 30 أغسطس المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع "إنستجرام"، وكتب تعليقا على الفيديو: "بروفات حفل يوم 30 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة".

وتأتى الحفلة فى إطار عالمى، خاصة أن الفقرة الأولى من الحفل سيحييها الفريق الإسبانى الشهير "جيبسي كينج"، وهي فرقة موسيقية من مدينة آرل ومونبيليه في جنوب فرنسا.

 

كما من المقرر أن يعزف فريق " الچيبسى كينج" أغانى تامر حسنى الشهيرة، وسيغني تامر من كل ألبوم من ألبوماته أغنيتين وصولاً إلى "عيش بشوقك".

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وضيوف الشرف النجم احمد السقا و النجمه مي عز الدين و النجم علي ربيع و الفنانة ويزو، والفيلم قصة تامرحسني و سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

 

 

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