صورة| شريف منير يستعد ذكرياته في "الكيت كات" مع محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استعاد الفنان شريف منير ذكريات مشاركته في فيلم "الكيت كات"، مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز، من إخراج داود عبدالسيد. ونشر منير صورة تجمعه بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وعلق عليها: "ياللا بينا تعالوا.. نسيب اليوم في حاله". ويحيي الفنان شريف منير حفلا بصحبة فرقته "نوستالجيا"، في مكتبة الإسكندرية نهاية شهر أغسطس الجاري.

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