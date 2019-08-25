مي الغيطي: "أنا سعيدة رغم إصابة قدمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة مي الغيطي صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، أعلنت من خلالها عن إصابتها في قدمها.
وكتبت، تعليقا على الصورة: "على الرغم من إصابتي الأخيرة في القدم، فإنني في وضع جيد حقًا في حياتي الآن، وأشعر بالسعادة تجاه كل أحبابي، أتمنى أن تجدوا جميعًا فرحة وسلامًا في حياتك".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي الغيطي هو مسلسل زودياك، الذي عرض في رمضان الماضي، من 15 حلقة، ومأخود عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.
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