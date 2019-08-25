خاص| أحمد حاتم: العمل مع شريف عرفة في "الكنز 2" إضافة لمشواري الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب أحمد حاتم، في بطولة فيلم "الكنز 2"، الذي يعرض حاليا في السينمات، ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.

"حاتم" يجسد ضمن أحداث الفيلم شخصية حسن بشر الكتاتني، الذي تنطلق من خلاله الأحداث ويحركها في الجزء الأول، أما في الجزء الثاني نراه يبحث عن "الكنز".

وقال النجم الشاب في تصريح خاص لمصراوي، إن تجربة "الكنز" تجربة مختلفة، كما أن أحداث الجزء الثاني مشوقة بشكل أكبر، خاصة أن الحكايات من 3 عصور مختلفة، والتوصيف الدقيق أن الفيلم هو استكمال لأحداث الجزء الأول، خاصة أن الحبكة الدرامية للفيلم تستدعي ذلك.

وتابع: "الفيلم يعتبر علامة في تاريخي الفني، ولم أتردد في قبوله، على الرغم من أن الفيلم يعتبر مغامرة، فهو شكل جديد ومختلف عن الأفلام التي تقدم هذه الفترة".

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وأكد أن ردود الفعل على الفيلم جيدة جدا، وهذا ما لمسه فريق العمل من الجزء الأول، على الرغم من كون الفيلم لا يتصدر إيرادات شباك التذاكر، فهو ليس فيلما تجاريا بشكل عام.

وأشار إلى إن إنه سعيد بالتعاون مع مخرج بحجم المخرج الكبير شريف عرفة، فهو يعتبر قامة فنية كبيرة والتعاون معه إضافة لمشواري الفني- بحسب قوله.

واستكمل: "شريف عرفة استطاع أن يخرج أشياء جديدة لم أقدمها من قبل، وأجواء العمل كانت جيدة بشكل كبير، فسافرت للأقصر، كما صورنا يوما بالمنوفية، وأياما أخرى في عدة استديوهات".

فيلم "الكنز 2" بطولة محمد سعد، محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، عبدالعزيز مخيون، عباس أبو الحسن، روبي، ومن إخراج شريف عرفة.