محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:
نفت الفنانة القديرة شيرين ما تردد عن اعتذارها عن عدم الانضمام إلى مسلسل "فالنتينو"، للفنان عادل إمام، والمقرر عرضه في رمضان 2020.
وأوضحت شيرين، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أنها لم تتلق عرضا للمشاركة في المسلسل، مؤكدة: "مابقولش على أي حاجة فيها الزعيم لا".
وأضافت: "لما بيبقي في دور بيليق عليا أو يتناسب معايا لتقديمه، الأستاذ عادل إمام مابيترددش لحظة على الإطلاق، إنه يطلب منى إني أكون معاه".
وأشارت إلى أن آخر تعاون لها مع الفنان الكبير عادل إمام كان في مسلسل "مأمون وشركاه"عام 2016.
يشار إلى أن مسلسل فالنتينو كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره، وأعلن أنه سيشارك في السباق الرمضاني في 2020.
يذكر أن الفنانة شيرين، كان آخر مشاركاتها في الدراما مسلسل "كارمن"، فيما تخوض حاليًا بطولة مسرحية "مكتوبلى أغنيلك" التى تعرض بمحافظة الاسكندرية، ويشاركها البطولة إيمان البحر درويش وصفاء جلال ووائل علاء ومصطفي عبد السلام ومروة جمال ومن إخراج عبد المنعم محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين نافية رفضها المشاركة في "فالنتينو": "مابقولش على أي حاجة فيها عادل إمام لا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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