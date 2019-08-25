عباس أبو الحسن يحيي ذكرى والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أحيا الفنان عباس أبو الحسن، ذكرى رحيل والده، ونشر صورة له عبر صفحته بموقع إنستجرام.

وعلق: "ما يعدي يوم ميلادك إلا وأنا فاكرك، كل سنة وإنت طيب أينما كنت يا أبو علي، علمتني كسر كل القيود والسباحة عكس التيار وإني أختار طريقي ولو هامشي فيه لوحدي".

وتابع: "علمتني إن الحياة عمرها ما تكسرني، إن أكون حقيقي وسعيد وأطارد أحلامي، وإن قيمتي مش في حسابي في البنك ولا في ممتلكاتي، إن الراجل موقف واختيار، سلاما عليك يا أبو الحسن عباس يا أبويا وسندال الحياة".

يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن، يشارك في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك بفيلمه الجديد "الكنز 2" بطولة محمد سعد، محمد رمضان، أحمد حاتم، أحمد رزق، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.

