تراند اليوم : فنانة شهيرة تحتضن معجبا.. ونهاية صادمة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو من كواليس حفل الفنانة ميريام فارس،الذي أقامته أخير في الأردن.

ويظهر الفيديو التقاء ميريام بأحد معجبيها الذي بدا بأنها تعرفه جيداً، حيث سارعت لاحتضانه بحب بينما يحمل بيديه باقة من الورود.

وظهرت الفنانة الشهيرة، وكأنها تسأله عن سبب غيابه، ليخبرها بشيء حزين صدمها، ويبدو من المقطع أنه أخبرها بأن والدته كانت مريضة.

وقد ميريام متأثرة بحديث الشاب وحاولت مدّه بالأ مل والقوة، الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، مشيدين بتصرفها وتواضعها وبطريقتها في التعامل.