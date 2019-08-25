كشف السبب الحقيقي وراء طلاق شيري عادل ومعز مسعود

مازال خبر طلاق الفنانة شيري عادل والباحث الديني معز مسعود يتصدر المشهد، ليكون آخر مستجداته هو تداول السبب وراء انفصالهما بعد زواج لم يتجاوز العام.

وكشفت تقارير صحفية أن سبب طلاق شيري عادل ومعز مسعود، يعود إلى رغبة الأخير في ابعادها عن الأعمال الفنية التي يجدها من وجهة نظره تخدش الحياء، وهذا ما حدث عندما رفض مشاركتها في فيلم غنائي مع الفنان عبد الفتاح الجريني، وهذا هو الأمر الذي رفضته شيري تماماً بدورها، بحسب أخبار اليوم.

وكان خبر انفصال معز مسعود وشيري عادل تصدر بعد زواجهما بفترة قصيرة، وتردد وقتها أن خلافاً وقع بينهما لرغبة الأخيرة المشاركة في فيلم غنائي من بطولة عبد الفتاح الجريني، الأمر الذي رفضه زوجها الداعية تماماً.

ولم يصدر أي بيان من شيري عادل أو معز مسعود بخصوص سبب طلاقهما، ملتزمين الصمت حول الأمر، إلا أن الفنانة المصرية قامت بإلغاء متابعتها لطليقها مع حذف كل صورهما سوياً، واكتفت بترك صورتهما مع أبطال الجزء الأول من مسلسل “السهام المارقة”.

يذكر أن التقارير أشارت أن طلاق شيري عادل ومعز مسعود وقع منذ 3 شهور تقريباً، إلا أنهما نفيا الأمر وظلا ملتزمان الصمت بخصوصه، حتى تم تأكيده منذ يومين بشكل صريح.