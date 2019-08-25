كواليس ماسبيرو

< أكد الدكتور حسن مدنى رئيس شبكة البرنامج العام والمشرف على شبكة القرآن الكريم أن خطة تطوير شبكة القرآن الكريم بدأت بالفعل، حيث تم إلغاء عدد كبير من البرامج المتشابهة فى الأفكار مع التركيز بكل قوة على المناسبات الدينية والأحداث التى تهم المجتمع مع التركيز على الوسطية فى الإسلام وتصحيح المفاهيم بصورة مبسطة.

< الإذاعية لمياء نبيل تولت مؤخرا منصب مدير عام البث بإذاعة الشباب والرياضة إلى جانب الإشراف على عدة إدارات بالشبكة بعد إحالة الإذاعى شريف الغزالى للمعاش، الذى كان يحمل على كاهله العديد من الإدارات. يذكر أن إذاعة الشباب والرياضة تعانى

من حالة نقص حاد فى البرامجيين بشكل عام.

< تسود حاليا حالة من الصراع على منصب مدير البرامج الرياضية بقطاع التليفزيون الذى سيخلو مطلع الشهر القادم ببلوغ هشام رشاد السن القانونية، من المرشحين للمنصب خالد عبدالعاطى وإيناس عثمان ومحمد إبراهيم.

< محمد نوار رئيس الإذاعة طلب تشكيل لجنة للنظر فى تطوير شبكة البرنامج العام رغم أنه يعلم تماما أن البرنامج العام يحتاج بقوة لضخ دماء جديدة ومعظم العاملين به تعدوا سن الـ55، بالإضافة لبرامج المعاشات التى تحمل مساحة كبيرة

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من ساعات الإرسال الإذاعى للشبكة الرئيسية.

< محمود الصيفى، القائم بعمل رئيس القناة الثانية وجه لفت نظر للمذيع هانى توفيق بسبب ظهوره على الهواء بمظهر غير لائق مساء الثلاثاء الماضى.

< برنامج «بين الصحافة والجماهير» الذى يقدمه خالد الأبرق يذاع فى الخامسة صباحا على الفضائية المصرية والبرنامج فى الأساس موجه للمجتمع المصرى، هل يعقل هذا وهل الأمر مجرد حشو ساعات الإرسال وخلاص.

< تعرض قناة «ماسبيرو زمان» حاليا مسلسلين من زمن الدراما الجميل، وهما مسلسل «رحلة السيد أبوالعلا البشرى» بطولة محمود مرسى وكريمة مختار وهالة فاخر ومحمد وفيق ومحمود الجندى وإخراج محمد فاضل ويذاع فى السابعة مساء، ومسلسل «هند والدكتور نعمان» بطولة كمال الشناوى ورجاء الجداى وسعاد نصر وزوزو نبيل وأحمد راتب، ويذاع فى العاشرة مساء، المسلسلان إنتاج عام 1986.