الجونة السينمائى يعلن عن قائمة المشاركين فى الدورة الثالثة

ساعدت منصة الجونة السينمائية، ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائى، منذ بدايتها، العديد من صناع الأفلام العرب، ووفرت لهم الدعم الفنى والمالى اللازم. وهذا العام، استقبل منطلق الجونة السينمائى، مختبر الإبداع وتطوير المشاريع، نحو 133 طلب تقديم (92 مشروعاً فى مرحلة التطوير، و41 فيلماً فى مرحلة ما بعد الإنتاج).

تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا فى مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة) بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وإمكانية التنفيذ المالية.

يُعلن مهرجان الجونة السينمائى المقرر انطلاقه فى الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، عن القائمة النهائية للمشاريع والأفلام المشاركة من عدة بلدان

من المنطقة العربية/منطقة الشرق الأوسط، فى الدورة الثالثة لمنطلق الجونة السينمائى.

وتتضمن مشاريع الأفلام الروائية الطويلة فى مرحلة التطوير: «موسم» لريم مجدى من المغرب، و«رأس مقطوعة» للُطفى عاشور من تونس، و«فى الجون» لتامر عشرى من مصر، و«تونس جربة» لآمال قلاتى من تونس، و«جنى» لإيلى داغر من لبنان، و«ابتسامة ثُريا» لسيريل عريس من لبنان، و«بنات عبدالرحمن» لزيد أبو حمدان من الأردن.

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أما مشاريع الأفلام الوثائقية الطويلة فى مرحلة التطوير فتتضمن: «نافورة الباخشى سراى» لمحمد طاهر من مصر، و«الباقون» للينا سنجاب من لبنان، و«يلا بابا!» لإنجى عبيد من لبنان، و«البحث عن سعدة» لعرين عمرى من فلسطين، و«إيثيل» لمحمد صيام/مصر.

وتتضمن القائمة فيلمين روائيين طويلين فى مرحلة ما بعد الإنتاج هما: «كلشى ماكو» لميسون الباججى من العراق، و«ميكا» لإسماعيل فروخى من المغرب. وأربعة أفلام وثائقية فى مرحلة ما بعد الإنتاج هى: «نفس» لريمى عينانى من لبنان، و«كباتن الزعترى» لعلى العربى من مصر، و«بعيدًا عن النيل» لشريف القطشة من مصر، و«السبعينيات المُظلمة» لعلى الصافى من المغرب.

كما يُهنئ المهرجان الأفلام الثلاثة التى حصلت على دعم منصة الجونة السينمائية، وستُعرض فى قسم «اكتشاف» (ديسكفرى) فى الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو السينمائى الدولى، وهي «بعلم الوصول» لهشام صقر، و«1982» لوليد مؤنس، و«حلم نورا» لهند بوجمعة، كما سيُعرض الأخير فى قسم المخرجين الجدد فى الدورة الـ67 لمهرجان سان سباستيان السينمائى الدولى، إضافة إلى ذلك فقد عُرض فيلمان حائزان على دعم المنصة، فى الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائى الدولى، وهما: «خرطوم أوفسايد» لمروة زين، والذى عُرض فى برنامج المنتدى، و«حديث عن الأشجار» لصهيب قسم البارى، والذى فاز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقى (بانوراما دوكيومنتى)، وجائزة «جلاشوتى» للفيلم الوثائقى.