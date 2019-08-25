سبتمبر.. أنغام تُحيي حفل غنائي في الإسكندرية

تُحيي الفنانة أنغام حفل غنائي كبير مع جمورها في الإسكندرية، يوم الخميس19 سبتمبر المقبل، في أحد فنادق الإسكندرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، وتفتح الأبواب في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتغلق في تمام الساعة السادسةمساءً.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 600

جنيهًا، 900 جنيهًا، 1200 جنيهًا، 1500 جنيهًا.

وتقدم الفنانة أنغام من خلاله باقة من ألمع أغانيها، بالإضافة إلى أغاني ألبومها "حالة خاصة جداً".

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يذكر أن الفنانة أنغام طرحت سابقًا ألبوم "حالة خاصة جدًا"، ويحتوي الألبوم على

14 أغنية، وهم: "ياريتك فاهمني، هتقول لربنا ايه، حبايبنا، على حسك في أيامي، ولا دبلت، بقول نسياك، نزوة، بتوصفني بتكسفني، هدنة، أساميك الكتيرة، متطمنة، ليلى، هبدأ من الآخر".

وتعاونت أنغام من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء، و الملحنين، والموزعين، من بينهم: "أمير طعيمة، محمد القاياتي، جمال الخولي، نورالدين محمد، أحمد المالكي، صابر كمال، عصام حسني، مدين، محمد حمزة، خالد عز، أحمد العتباني، محمد عبيه، أحمد زعيم، تامر عاشور، أحمد إبراهيم، وليد فايد، توما، محمد العشي، مادي، طارق عاكف.