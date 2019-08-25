السبت.. هشام عباس بمهرجان الصيف الدولى

يستضيف المهرجان الصيفى الدولى بمكتبة الإسكندرية المطرب هشام عباس فى ختام المهرجان، حيث يقدم حفلا ضمن حفلات صيف 2019 يوم السبت الموافق 31 أغسطس المقبل بالمسرح المكشوف الساعة الثامنة والنصف مساء، ومن المقرر أن يقدم هشام عباس خلال الحفل أغانى من البومهالجديد والتى يتم طرحها فى الفترة المقبلة.
يذكر ان الفنان هشام عباس مطرب مصري ، تخرج من كلية الهندسة الصوتية بالجامعة الأمريكية ، و شارك بالغناء من خلال الحفلات الجامعية ثم تعرف على الفنانحميد الشاعري الذي كان فرصته لدخول عالم الغناء و الشهرة ، قدم أول ألبوم له سنة 1991م باسم ( سهاري ) ، عمل أيضا بالغناء للعديد من تترات المسلسلات التلفزيونية و الأغاني الموجودة في الأفلام أيضا ، حصل على جائزة أفضل فيديو كليب من أيه تي في عن أغنية ( ناري نارين ) .
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