شاهد.. رامي صبري يوجه رسالة قوية لـ أصالة

وجه الفنان رامي صبري رسالة قوية للفنانة أصالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الآخرين وحب النجاح للغير ... أصالة ألف مليون مبروك البومك الجديد".

يشار إلى أن الفنانة أصلة تستعد لطرح ألبوم "في

قربك"، و هو يضم 10 أغاني وهم: "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".

وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة

بايخة" وهي من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.

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كما يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، في جولف بورتو مارينا، بالساحل الشمالي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويقدم صبري من خلاله باقة من ألمع أغانيه بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك".