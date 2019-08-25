اصالة تبهر جمهورها… بالمصري

لا زالت الفنانة السورية اصالة نصري تطرح اغنيات البومها الجديد “في قربك” واحدة تلو الاخرى، وذلك بعد ان بات هذا الاسلوب معتمدًا من قبل العديد من النجوم، حيث يعطون بذلك كل اغنية حقها ويساهمون بالتالي في نجاح الالبوم بشكل عام ووصوله الى اكبر عدد ممكن من المتابعين.

فبعد أن طرحت “ما بقاش سر”، “نكتة بايخة”، “حاجة متخصكش، فاجأت جمهورها منذ ساعات بطرح اغنية جديدة على قناتها الخاصة عبر يوتيوب وكذلك على تطبيق “ديزر”، وقد جاءت الاغنية بعنوان “جدا جدا”، قدمتها اصالة باللهجة المصرية، مع ايقاع سريع يتلاءم مع اجواء الصيف والحفلات.

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“جدا جدا” من كلمات مصطفى حسين، الحان احمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، وقد لاقت تفاعلاً كبيرًا واعجابًا من الجمهور، حيث تخطت نسبة المشاهدة عبر يوتيوب في غضون ساعات قليلة الـ500 الف مشاهدة.

الجدير بالذكر ان البوم اصالة المنتظر يتضمن ١٠ اغنيات بلهجات مختلفة، تعاونت فيها مع اهم الشعراء والملحنين، ومن المتوقع ان تستمر بطرح اغنيات الالبوم تباعًا.