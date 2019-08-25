شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يكشف كواليس المشهد الأخير بين الزعيم وسعيد صالح فى "زهايمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج عمرو عرفة عن كواليس المشهد الأخير من فيلم "زهايمر" للزعيم عادل إمام الذى جمع بينه وبين الفنان الكبير الراحل سعيد صالح الذى عرض عام 2010 فى جميع دور العرض.

وقال عرفة: "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي.. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد وكأنه بيسمع لأول مرة وكنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور ولما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني وأحلي.. الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت"

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يشار إلى أن فيلم زهايمر حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان أحمد رزق وفتحي عبد الوهاب ونيللي كريم ورانيا يوسف وأخرون من النجوم إخراج عمرو عرفة.