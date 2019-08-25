شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان مليء بالورد الأحمر.. هكذا ظهرت ياسمين صبرى بتصوير شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة ياسمين صبرى بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام أثناء تواجدها فى مدينة ماربيلا الإسبانية لقضاء إجازتها الصيفية هناك، حيث ارتدت فستانًا طويلا مليئًا بالورد الأحمر موجهة الشكر إلى شقيقها عمر الذى التقط لها الصور.



ياسمين صبرى من تصوير شقيقها

وفى سياق آخر لم تحسم ياسمين صبرى أمر عملها القادم سواء فى السينما أو الدراما وأجلت النظر فى العروض التى وصلتها لما بعد انتهاء إجازة الصيف وعودتها إلى مصر مرة أخرى.

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وقدمت ياسمين مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.