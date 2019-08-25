شكرا لقرائتكم خبر عن صور..ميرهان حسين بطلة حكاية "اكدب عليا شوية" من "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت الفنانة ميرهان حسين يومين فى أحداث الحكاية الثالثة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "اكدب عليا شوية" تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكرى، حيث تعاقدت ميرهان على بطولتها الأسبوع الماضى وبدأت أول مشاهدها يوم الأربعاء، على أن تستأنف دورها غداً الاثنين.



ميرهان حسن ومراد مكرم

حكاية "اكدب عليا شوية" تدور أحداثها فى اطار اجتماعى حول المشاكل التى تقابل أى زوجين فى الحياة، ويشارك فى بطولة الحكاية مراد مكرم ومؤمن نور أمير شاهين والمغربية طاهرة واللبنانية صبا الرفاعى وآخرين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد الحكاية خلال الأسبوع المقبل.



ميرهان حسين وعمرو محمود ياسين

وفى سياق متصل استأنفت ميرهان حسين تصوير مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى" مع المخرج تامر حمزة بعد غياب طويل حيث يتبقى لها أيام معدودة وتودع العمل نهائياً تمهيداً لعرضه على شاشة dmc، حيث يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى.

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أسرة حكاية اكدب عليا شوية



الفنانة ميرهان حسين من كواليس الحكاية الثالثة



الفنانة ميرهان حسين