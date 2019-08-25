شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسين الجسمى يحتفل بعيد ميلاده مع الجمهور فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الجمهور أمس السبت بعيد ميلاد النجم الإماراتى حسين الجسمي، أثناء حفل غنائي ضخم على مسرح عكاظ بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الطائف الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.





من ناحية أخرى أشعل حسين الجسمى، حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية وتحديدًا على مسرح عكاظ بأغنية "بشرة خير"، وموال "إجا الليل".





يذكر أن آخر أعمال المطرب الإماراتى حسين الجسمى أغنية "مهم جدًا" وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.