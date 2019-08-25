شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم يحصل على جائزة جلوبال ميوزك أوردز عن أغنية "حالة خاصة جدًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على الميدالية الفضية للأعمال المتميزة عن جائزة جلوبال ميوزك أوردز، عن أغنيته "حالة خاصة جدًا" من الألبوم الأخير لزوجته المطربة المصرية أنغام، واعتبر إبراهيم الجائزة بمثابة رد اعتبار له بعدما تداول البعض مسيرته الفنية بالكثير من الاستخفاف، ويعد أحمد إبراهيم الوحيد الذى حصل على هذه الجائزة.





ونشر أحمد إبراهيم صورة من قائمة الجوائز، وعلق قائلا: الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز (الأعمال المتميزة) على مستوى العالم أحمد إبراهيم من (مصر) عن توزيع أغنية أنغام حالة خاصة جدًا 2019 العربي الوحيد والفائز الوحيد عن (التوزيع الموسيقي) تقدير لجنة من فنانين أجانب بلا تظبيط ولا فوت مضروب".

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل شيرين عبد الوهاب التى تعاون معها فى "على بالى"، و"أنت آخر واحد"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتنى أخاف"، و"كلى ملكك"، و"متاخدة من الأيام"، و"المراية"، و"مشاعر"، وتعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة" كما تعاون أحمد إبراهيم مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح"، ومع رامى جمال بـ"اوعدينى"، و"اتفضل أمشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت"، و"إزاى هنرجع"، و"ربنا يخليك ليا" وقدم أغانى مميزة مع نانسى عجرم.

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