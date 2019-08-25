شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "جنس" مولود كريس براون من صديقته السابقة إميكا هاريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من شهر و نصف من الكشف أن النجم كريس براون سيكون أب للمرة الثانية من صديقته السابقة المغنية أميكا هاريس كشفت اليوم التقارير عن جنس الطفل .
حسب عدد من المواقع العالمية أبرزها " TMZ " و " جاست جيرد " فإن كريس براون البالغ من العمر ( 30 عام ) سيكون أب لـ " صبي " .
و يؤكد موقع TMZ أن كريس وأميكا ليسا مرتبطين الآن او بينهما قصة حب ، لكنهما "يسيران على ما يرام" ، وأميكا "سعيدة بالطريقة التي يعاملها بها كريس سواء ماليا أوطبيا أو عاطفيا.
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