شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "جنس" مولود كريس براون من صديقته السابقة إميكا هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من شهر و نصف من الكشف أن النجم كريس براون سيكون أب للمرة الثانية من صديقته السابقة المغنية أميكا هاريس كشفت اليوم التقارير عن جنس الطفل .

حسب عدد من المواقع العالمية أبرزها " TMZ " و " جاست جيرد " فإن كريس براون البالغ من العمر ( 30 عام ) سيكون أب لـ " صبي " .

و يؤكد موقع TMZ أن كريس وأميكا ليسا مرتبطين الآن او بينهما قصة حب ، لكنهما "يسيران على ما يرام" ، وأميكا "سعيدة بالطريقة التي يعاملها بها كريس سواء ماليا أوطبيا أو عاطفيا.