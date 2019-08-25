ميرهان حسين تستأنف تصوير الحكاية الثالثة في "نصيبي وقسمتك 3"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تستأنف الفنانة ميرهان حسين، تصوير مشاهدها ضمن حكاية "اكدب عليا"، ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
وبدأت "ميرهان" تصوير أولى مشاهدها الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تستكمل غدا الإثنين تصوير مشاهدها، ضمن الحكاية الثالثة من المسلسل.
ويشارك في بطولة الحكاية الثالثة مراد مكرم، أمير شاهين، مؤمن نور، صبا الرفاعي، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين.
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