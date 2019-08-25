أسعار تذاكر حفل الدي جي العالمي ماركو كارولا بالساحل الشمالي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يحيي الدي جي الإيطالي الأصل ماركو كارولا أولى حفلاته في مصر، يوم السبت المقبل، على شاطىء "سي كود" بالعلمين الجديدة.

وأعلنت الشركة المنظمة أسعار التذاكر التي قسمت إلى 3 مستويات، فضية وتتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، وvip ما بين 1500 إلى 5000 جنيه، والمقابلة للمسرح من 2000 إلى 10000 جنيه.

ماركو الذي يجري حاليًا جولة موسيقية عالمية يعد أحد أشهر رموز الموسيقى الإلكترونية في العالم، والأبرز عالميًا مؤخرًا، وتحمل موسيقاه الماركة العالمية "كارولا"، ومن أشهر أعماله TINE WARP-MUSIC ON-ZENIT.