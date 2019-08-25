محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: طرحت شركة السبكي أغنية جديدة بعنوان "سيما سيما" لمحمود الليثي والسيد حسن، من أحداث فيلم "أنت حبيبي وبس"، عبر قناة الشركة الرسمية على "يوتيوب". أغنية "سيما سيما" من كلمات أحمد غريب، وألحان محمد عبد السلام، وتوزيع عاطف فؤاد. "أنت حبيبي وبس" تأليف سيد السبكي، إخراج أحمد البدري، بطولة بوسي، محمود الليثي، محمد ثروت، نرمين ماهر، محمد محمود، صوفينار، وهالة فاخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرح أغنية "سيما سيما" لمحمود الليثي والسيد حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.