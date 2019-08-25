حلا شيحة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة حلا شيحة، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصورة بيلو حسين. وظهرت "حلا" في الصور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان مفتوح من منطقة الصدر، وحازت الصور على إعجاب الجمهور. حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، هنادي مهنى، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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