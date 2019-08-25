عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئة زوجها المحامي أيمن البياع بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت عبير صورة لها مع زوجها وكتبت: "كل سنة وانت الحب والسند ..كل سنه وانت الحياة كلها ..ربنا يديك كل خير الدنيا ..بحبك"

ومن جانبه علق أيمن البياع علي الصورة قائلا:" وانتي طيبه ياقلبي بحبك وكل سنه وانتي معايا وجنبي"

يذكر أن الفنانة عبير صبري تصوير حاليًا دورها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ويشاركها الفنانة هبة مجدي ومن إخرج محمد سلامة.

