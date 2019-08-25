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عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئة زوجها المحامي أيمن البياع بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت عبير صورة لها مع زوجها وكتبت: "كل سنة وانت الحب والسند ..كل سنه وانت الحياة كلها ..ربنا يديك كل خير الدنيا ..بحبك"

ومن جانبه علق أيمن البياع علي الصورة قائلا:" وانتي طيبه ياقلبي بحبك وكل سنه وانتي معايا وجنبي"

يذكر أن الفنانة عبير صبري تصوير حاليًا دورها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ويشاركها الفنانة هبة مجدي ومن إخرج محمد سلامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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