عمرو عرفة يكشف كواليس مشهد عادل إمام وسعيد صالح في "زهايمر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف المخرج عمرو عرفة، عن كواليس المشهدا لشهير الذي جمع بين الفنان عادل إمام والفنان سعيد صالح، ضمن أحداث فيلم "زهايمر".
ونشر "عرفة" صورة للمشهد، عبر حسابه الرسمي بتويتر، وعلق: "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي، قبل ما أصوره كنت بعدي على أستاذ سعيد صالح كل يوم أحكيله المشهد وكإنه بيسمع لأول مرة".
وتابع: "كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور، ولما جه التصوير، قال كلام غير اللي في السيناريو، بس نفس المعنى وأحلى، الله يرحمك يا عّم سعيد، علي بالي طول الوقت".
فيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام، سعيد صالح، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، نيللي كريم، رانيا يوسف، ومن إخراج عمرو عرفة.
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