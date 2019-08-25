بالصور.. نادية الجندي على شاطئ البحر بإطلالة عشرينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها على شاطئ البحر. وظهرت الفنانة القديرة في الصور بإطلالة عشرينية إذ ارتدت فستانًا أبيض قصير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "أسرار" بطولة عبير صبري، أحمد سعيد عبدالغني، حسام فارس، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

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