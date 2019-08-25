بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي ترثي والدتها في ذكرى رحيلها

رثت النجمة ليلى علوي والدتها الإعلامية نيفين علوي بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صور تجمعها بها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأعربت النجمة ليلى علوي عن حزنها قائلة: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة .. وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك .. بس أنا من يوم ما

".

يشار إلى أن الإعلامية نيفين علوي الشهيرة بـ "ستيلا"، توفت صباح يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس من عام 2017، بعد صراع مع المرض.

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ومن ناحية آخرى تستعد النجمة ليلى علوي لطرح فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، و تدور قصة الفيلم حول الأحداث التي تلت مؤامرة يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، و هو بطولة كل من زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.