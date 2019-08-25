حققت أحدث أغاني المطرب السوري ناصيف زيتون "سلمي"، نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات، حيث تجاوزت حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد يومين فقط منطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن الأغنية من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، و توزيع عمر صباغ.
يذكر أن أغنية "سلمي"، تأتي ضمن الألبوم الجديد لناصيف زيتون، حيث أصدر منه قبل ذلك أربع أغانٍ أخري، وهي "أنا معك، تكه، وصلك خبر، وكل يوم بحبك".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "سلمي" لـ ناصيف زيتون تكسر حاجز المليون ونصف مشاهدة في يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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