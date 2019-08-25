أحمد شوكت يطرح ألبومه الجديد "ولا 100 طريقة" أواخر أغسطس

يستعد المطرب أحمد شوكت، لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "ولا 100 طريقة"، بعدما دخل الألبوم في المرحلة النهائية قبيل انطلاق طرحه أواخر شهر أغسطس الجاري عبر قناة "مزيكا" الغنائية بموقع يوتيوب .

الألبوم احتوى على 10 أغاني وهما "اعيش لمين" من كلمات د.حسين مصطفى محرم وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، "ولا ١٠٠ طريقة" وهي من كلمات هاني رجب وألحان سامر أبوطالب وتوزيع

محمد هارون، "فرقت معاك" من كلمات أحمد بريء وألحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف، "على معادنا" من كلمات مايكل توفيق وألحان غريب وتوزيع تميم .

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وأغنية "الليل والنهار" من كلمات عصام حسني وألحان محمدي وتوزيع عبدالوهاب الرافعي، "كان ياما كان" من كلمات د.حسين مصطفى محرم وألحان محمدي وتوزيع ياسر ماجد، "أنا بيك

برتاح" من كلمات إبراهيم شتا وألحان معز علي وتوزيع طارق حسيب، "شد الرحال" من كلمات عمرو معاني وألحان غريب وتوزيع ياسر ماجد.

الجدير ذكره أن شوكت قد طرح مؤخرًا أغنيتين على طريقة السينجل ضمن أغاني الألبوم وهما "صباح الرضا" من كلمات أحمد تبارك وألحان غريب وتوزيع محمد شفيق بالإضافة إلى أغنية "مستنيناش" من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان أحمد العتباني وتوزيع: محمد العشي . الألبوم قد تم تسجيله باستديوهات "صوت الحب والرسالة" بإشراف مهندس صورت خالد رؤوف ومحمود عزت ومحمد جودة .