بالفيديو .. محمد رحيم يطرح "الخميس حبوب"

طرح المطرب والملحن محمد رحيم أغنيته الجديدة "الخميس حبوي" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واكد رحيم فى تصريحات صحفية أن الأغنية تحمل طابع خاص وشكل جديد ومختلف تماما عما قدمه من قبل، مشيرا ان الأغنية تحمل طابع الأغانى "اللايت".
أغنية "الخميس حبوب" كلمات باسم عادل وألحان وتوزيع وغناء محمد رحيم،الذى تحمس للفكرة وقرر ان يغنيها بنفسه، لتصبح عودة له للغناء بعد فترة غياب كان يقوم خلالها بتقديم ألحان وتوزيعات لكبار النجوم.
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