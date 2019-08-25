سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجرا بمبلغ خيالي!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أغسطس 2019 06:07 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فازت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، بلقب “أعلى الممثلات أجرا” في العالم، للعام الثاني على التوالي.

وبحسب تصنيف مجلة “فوربس” السنوي، الصادر أمس الجمعة، فقد تلقت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاما، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.

ويعود ذلك إلى النجاح العالمي الذي حققه أحدث أفلامها “Avengers: Endgame”، وهو الفصل الأخير من ملحمة “أفنجرز” السينمائية، الذي تقاضت نظير بطولتها فيه 35 مليون دولار.

وتجسد جوهانسون في أفلام “أفنجرز”، العميلة الخارقة “ناتاشا رومانوف”، الشهيرة بـ”الأرملة السوداء”، والتي ستلعب بطولة فيلم عنها، من المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائية خلال العام المقبل 2020.

وبحسب موقع ويكيبيديا فإن سكارليت جوهانسون (بالإنجليزية: Scarlett Johansson) ولدت في 22 نوفمبر 1984 بمدينة نيويورك, سكارليت هي ممثلة ومغنية وعارضة أمريكية.

ظهرت سكارليت علي الشاشة لأول مرة عام 1993 من خلال فيلم”الحارس الضال” ثم فيلم” الأخوات مانينغ ” 1996 رشحت للفوز بجائزة “الروح المستقلة الأمريكية” كأفضل ممثلة.

وتألقت في فيلمي “الهمس” 1998 و”شبح العالم” 2001 وقد أعطاها مزيدا من الثناء والشهرة. وفي عام 2003 بدأت سكارليت عملية الانتقال للعب أدوار الكبار من خلال بطولة كل من فيلم الفتاة ذات القرط اللؤلؤي (فيلم)، وفيلم “ضائع في الترجمة” وقد تم ترشيحها لجائزة (غولدن غلوب)عن فيلمها “ضائع في الترجمة” كما حصلت علي جائزة أفضل ممثلة من المعهد البريطاني.

كما جعل دورها في “لديكَ اغنية حب” 2004 ‘لوودي آلن، “ماتش بوينت” 2005 للترشح لجائزة (غولدن غلوب).

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كانت أخر أعمال جوهانسون “الجزيرة” 2005، “الداليا السوداء” 2006، “أعلي يو بي اس” 2006، “فيكي كريستينا برشلونة ” 2008. وفي السنوات الأخيرة لعبت دور (مارفيل كوميكس) الأرملة السوداء وذلك في فيلم “الرجل الحديدي” 2010، وفِيلم “المنتقمون” 2012″، و قامت ببطولة فيلم لوسي “2014”، وعادت للارملة السوداء في فيلم كابتن أمريكا وفِيلم “المنتقمون 2 “2015” و لعبته في فيلم “كابتن أمريكا:الحرب الاهلية” و في المنتقمون 3 “2018” و المنتقمون 4 “2019”.

وفي عامي 2013، 2014 مثلت جوهانسون اثنين من الأفلام التي تركت بصمة كبيرة وهما ” تحت الجلد ” و”حدة العشاق “. قامت جوهانسون ببطولة فيلم “تطل علي الجسر” أحد أعمال أرثر ميلر بمدينة نيويورك عام 2010. كما حصلت علي جائزة توني كأفْضل ممثلة درامية.

أما الالبومات فهناك اثنان، الأول بعنوان “في أي مكان اصارع رأسي” والثاني بعنوان “انفصل”.

وفي المركز الثاني من قائمة “فوربس” لـ”أعلى الممثلات أجرا في عام 2019″، الممثلة الأمريكية اللاتينية، صوفيا فرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز “Modern Family”، إذ حازت على 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.

وجاءت الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون، في المركز الثالث، بأجر 35 مليون دولار، ثم الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، في المركز الرابع بـ34 مليون دولار.

وتضم قائمة “أعلى الممثلات أجرا لعام 2019” أسماء جديدة، هي إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني “The Handmaid’s Tale”، والممثلة الأسترالية مارغوت روبي، بطلة فيلم “Once upon a Time in Hollywood” أمام ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

​أما المركز العاشر والأخيرـ فكان من نصيب الممثلة الأمريكية، إلين بومبيو، بطلة المسلسل التلفزيوني “Grey’s Anatomy”، بأجر يصل إلى 22 مليون دولار.