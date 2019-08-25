فيديو وصور: عمرو دياب يطلب القرب من دينا الشربيني

رفض الفنان عمرو دياب تلبية طلب جمهوره غناء أحدث أغنياته "يوم تلات" في حفل زفاف أقيم مساء أمس بالساحل الشمالي، إلا بعد تلبية دينا الشربيني ندائه بالصعود إلى جانبه على المسرح.

وقال عمرو متوجها لدينا "إيه ده.. قربي شوية كده"، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق فبدت على الفنانة معالم الخجل والتوتر، ثم تابع "دياب": "أدخلي يا دينا.

وفور وصولها بدأ عمرو الغناء ملمحا أن دينا هي المقصودة بشخصية السمرا.

يشار أن جمهور عمرو دياب تفاعل مع أغنيته الجديدة "يوم التلات" التي صدرت ضمن ألبومه المنتظر "أنا غير" خاصة وان كلماتها تكشف عن حيرته بين الجمال الأسمر وحنينه للفاتنة البيضاء، وهو ما فسره البعض باستعراض دياب لذكرياته الغرامية مع زوجاته الثلاث شيرين رضا وزينة عاشور ودينا الشربيني، وانتشر كوميكس يقتبس من كلمات الأغنية ما يناسب الجميلات الثلاث.