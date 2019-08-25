صور: زينة تهتجم ريهام سعيد والأخيرة تعايرها باطفالها

تجددت المعارك بين الفنانة زينة والإعلامية ريهام سعيد على خلفية تصريحات الأخيرة المثيرة للجدل قبل ساعات من اعلان قناة الحياة استغنائها عن سعيد.



وفي التفاصيل، ان الفنانة إنجي وجدان من أشهر النجمات المشهورات بالبدانة أطلقت هاشتاق بعنوان #انتي_جميلة_زي_مانتي لدعم السيدات المصابات بزيادة الوزن، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام مقطع فيديو للرد على ريهام سعيد وعلقت عليه بقولها: ده ردي على الاستاذة ريهام السعيد الي بتقول ان التخان ميتيين.

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زينة قامت بالتعليق على فيديو وجدان قائلة: والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل ...بتتريق علي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال ،رخيصة انا مش فاهمه ليه تبقي موجوده واحده زي دي اساسا منتهي العدم احترافيه وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل ايه تاني علشان تمشي تشتم الناس بآلام والأب

وعلى الفور قامت ريهام سعيد بالرد عبر حسابها بموقع إنستقرام بعدما نشرت صورة مكتوب بداخلها: ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد، ومخدرات وقرف كتير ولسة ليكي عين تتكلمي؟، أنا اللي موجودة ازاي؟، على الأقل أنا ليا لزمة بنشر الخير مش الفجور، والافتراء على الناس.. يابني والله أنت ربنا نجدك.

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وما لبث ريهام ان قامت بحذف المنشور، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية خاصة وأن زينة تمكنت من إثبات نسب طفليها بحكم المحكمة.

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يُذكر أن العلاقة بين ريهام سعيد وزينة، شهدت الكثير من الأزمات ووصلت بهما إلى ساحة القضاء بعدما أعلنت ريهام مبكرا تضامنها مع أحمد عز في قضية إثبات النسب ورفضت الاعتراف بزواجه من زينة.



واتهم عاصم قنديل، محامي زينة، الإعلامية ريهام سعيد بتزييف الحقائق ونشر أخبار خاطئة ما يعرضها للمساءلة القانونية، وبالفعل صدر ضدها حكم المحكمة بالحبس 6 أشهر مع دفعها لغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

