"ذا روك" يتصدر قائمة "فوربس" للممثلين الأعلى أجراً!

تصدّر نجم أفلام الأكشن دواين جونسون المعروف بـ"ذا روك"، قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية، لأعلى الممثلين أجراً في العالم.

وبحسب ما نشرته مجلة "فوربس"، فإن جونسون المصارع السابق الملقب بــ"ذا روك"، قد حصل على 89.4 مليون دولار، في فترة أخذت عام واحدة، وذلك من شهر يونيو 2018 وحتى يونيو 2019.

ووفقاً لما نقلته "رويترز"، فإن المبلغ السالف ذكره يشمل راتب "ذا روك" ونسبته من أرباح أفلامه، بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله "بالرز"، وجانب من أرباح بعض تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة "أندر أرمر".

وكشفت مجلة "فوربس" أن أجور الممثلين هذه تعتبر قبل خصم الضرائب، كما أنها لا تشمل الرسوم التي تُدفع للوكلاء والمدراء والمحامين.

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