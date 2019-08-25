شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ايتما تختتم مهرجان "راست أنجلة" فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة التونسية ايتما لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى مدينة بنزرت، عبر وضعها مسك الختام على فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان "راست أنجلة" للموسيقى البديلة، عبر سهرة جماهيرية فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد.

وتعد ايتما من أبرز التجارب الموسيقية الصاعدة فى مجال الموسيقى البديلة التونسية، تضم تكوينًا رباعيًا من الموسيقيين، يوسف سلطانة بعزف الدرامز، ومروان سلطانة بعزف البيز جيتار، مع بيانو سليم أرجون، وجيتار هادي فهيم، وتتعاون من حين لآخر مع المطرب نور حركاتى، الذى بدأ التعاون مع الرباعى منذ سنتين عبر ألبومه الأخير "هلواس"، خاض خلاله أولى محاولاته فى الغناء بالعربية، عقب اعتياده تقديم أغانيه باللغة الإنجليزية، مثل أول ألبوماته "dive" الذى تم إطلاقه فى باريس، ومن بعده "the shift"، كما أعاد فيه نور تقديم نفسه كموسيقى ومغنٍّ وكاتب أغان يمزج لهجته التونسية مع كلمات عربية لأول مرة فى مشواره.

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