شكرا لقرائتكم خبر عن درة: حصلت على دورات تدريبية مكثفة للعزف على آلة الهارب بسبب "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة درة أنها تواصل تصوير مسلسلها "بلا دليل" فى الديكور الخاص بها في مركزالموسيقى بجاردن سيتى وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان اسلام جمال ونيكولا معوض وأخرون من النجوم، لافتة إلى أن شخصيتها فى الأحداث مركبة وصعبة.

وأشارت درة لـ"الخليج 365" أنها حصلت على دورات تدريبية مكثفة، لكى تجيد العزف على الموسيقى، خاصة وأنها لأول مرة تجسد شخصية عازقة على آلة على الهارب لافتة أن أحداث العمل تعتمد على الدراما الاجتماعية المتشابكة التى يسيطرعليها طابع الغموض والإثارة.

ومن المقررعرض مسلسل "بلاد دليل"، فى شهرأكتوبر القادم وهو من نوعيات المسلسلات التي تتضمن 45 حلقة، ويشارك فى بطولته النجم خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وأنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي، وشادي جميل وباقة من النجوم، والعمل قصة وسيناريو وحوار انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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