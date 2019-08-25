شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لداليدا: لهذا السبب لا يمكن أن أتزوج مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داليدا، الفنّانة العالميّة التي أسرتنا بصوتها القويّ وطاقتها الجبّارة على المسرح، والتي تمكّنت عبر موهبتها الخارقة من الوصول إلى قلوب المُستمعين في مختلف أنحاء العالم.

في هذا الحوار النادر لداليدا، تتحدث النجمة العالمية عن زيارتها لمصر، وعن حبها لبعض الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية والملوخية والبامية، وتوضح السبب الذي لا يمكنها أن تتزوج مصريا.. لمشاهدة اللقاء والتفاصيل اضغط هنا.