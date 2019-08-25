شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي عبد الوهاب يستأنف تصوير "لص بغداد" منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتجمع المشاهد بينه وبين بطل العمل فى الديكورات الخاصة بهم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى أجازة نصف العام المقبلة 2020، وتبحث "سينرجى فيلمز" المنتجة للعمل عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، عقب استبعاد دولة "تايلاند" من التصوير.

كان فريق العمل قد انتهى من تصويرعدة مشاهد داخل "ملهي ليلي " جمعت بين إمام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل فى الزمالك، وحتي الآن صورت أسرة الفيلم نصف مشاهد العمل .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.