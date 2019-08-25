محمد صبحي يبني مسرحًا جديدًا ويحقق رقمًا قياسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يبني الفنان الكبير محمد صبحي مسرحًا جديدًا بمدينة سنبل، ليحقق بذلك رقما قياسيا في بناء المسارح وهو تشييد 5 مسارح خلال مسيرته الفنية.

أول هذه المسارح، مسرح الليثيه بالإسكندرية والذي قدم عليه مسرحيات: "إنت حر"، "المهزوز"، ثم شيد مسرح "نيو أوبرا" بميدان الأوبرا وقدم عليه مسرحيات "تخاريف "، "وجهة نظر" و"بالعربي الفصيح".

كما قام النجم الكبير ببناء مسرح الفردوس بالدراسة وعرض عليه مسرحيتي "بالعربي الفصيح"، و"وجهة نظر"، ثم شيد صبحي مسرحًا بمدينة سنبل، وقدم خلاله عروضه الأخيرة "غزل البنات " و"خيبتنا ".

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والآن يشيد المسرح الثاني بمدينته ليقدم عليه عروضًا مسرحية بالتوازي مع المسرح المجاور له بالمدينة ليحقق فكرة عرض أكثر من عمل مسرحي في الأسبوع الواحد.

وسبق صبحي في بناء المسارح عدد من النجوم من بينهم إسماعيل ياسين الذي بنى مسرح باسمه ونجيب الريحاني الذي شيد مسرحين واحد بالقاهرة بشارع عماد الدين، والثاني في الإسكندرية.

يذكر أن الفنان محمد صبحي يواصل تقديم عرض مسرحيته "خيبتنا" على مسرح مدينة سنبل للموسم الرابع، والمسرحية من تأليفه وإخراجه وبطولته مع سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، ندى ماهر.