تامر عاشور ينعي المنتج حسن شندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى المطرب تامر عاشور، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صديقه المنتج حسن شندي.
وعلق: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى، صديقي الغالي والإنسان المحترم الأستاذ حسن شندي، المستشار القانوني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوچيا، إنا لله وإنا إليه راچعون، دعواتكم بالرحمة".
المنتج الراحل حسن شندي أسس مؤخرًا شركة إنتاج فني، قدم من خلالها مجموعة أصوات جديدة منها يارا، شيماء المغربي، وشارك في تنظيم حفلات لكبار النجوم أبرزهم عمرو دياب، ومدحت صالح.
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