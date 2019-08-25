خاص| نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ "زكي فطين عبد الوهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبدالوهاب الذي أعلن مؤخرًا إصابته بمرض سرطان الرئة. وقالت نهال عنبر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب مستقرة وتحسنت بشكل كبير". Advertisements وأوضحت: "الفنان الكبير يتواجد حاليًا في منزله، ويمارس حياته بشكل طبيعي ويتلقى الكيماوي بانتظام للعلاج من مرض السرطان". زكي فطين عبد الوهاب هو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد ووالده المخرج فطين عبد الوهاب. وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وعلق عليها: "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إن عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج".

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