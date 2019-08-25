ماجد المصري ينشر البرومو الدعائي لـ "بحر": على الحياة يوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان ماجد المصري عن البرومو الدعائي لمسلسله الجديد "بحر" المقرر طرحه قريبًا على قناة الحياة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق ماجد المصري على برومو قائًلا: "إن شاء الله مسلسل (بحر) على قناة الحياة يوم الاثنين الموافق 2 /9 ، والله ولي التوفيق".

كما نشر الفنان دياب الذي يشارك في بطولته المسلسل، البرومو، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

مسلسل "بحر" بطولة الفنان ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة