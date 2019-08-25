وليد يوسف لـ"الخليج 365": "هرم هرم هرم" كوميديا فرعونية تحمل روح الحاضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الكاتب والسيناريست وليد يوسف، إنه يستعد لطرح مسرحيته الجديدة "هرم هرم هرم" في كتاب خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحرص على طرح كل مسرحياتي ككتب للتاريخ، وحتى لا تكون عرض فقط يُقدم على خشبة المسرح وينتهي بعد فترة"، لافتًا إلى أن الكتاب يحفظ النص ويطيل في عمره ويجعله متاحًا أمام أكبر قدر ممكن، ليستغله آخرون فيما بعد ويقدمونه في عروض الجامعات مثلًا.

وتابع وليد "عندما نشرت مسرحية (حدث في بلاد السعادة) في كتاب قبل 29 عامًا، ظلت دون أن تُنفذ حتى جاء مخرج وقرأها وأحبها ورغب في تنفيذها"، لافتًا إلى أن "هرم هرم هرم" كوميديا فرعونية تحمل روح الحاضر "نحن أحفاد الفراعنة وهناك أشياء وقعت في عصرهم ومازالت مؤثرة فينا حتى اليوم، ونستعرضها في النص بشكل كوميدي، كما أنه يتحدث عن علاقتنا بتاريخنا الفرعوني في إطار من الكوميديا".

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من ناحية أخرى، ينتظر وليد عرض مسرحيته "حدث في بلاد السعادة" يومي الأربع والخميس 28 و29 أغسطس، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، على أن يتوقف عرضها 30 أغسطس لتعود بعد ذلك للمسرح لمدة 10 أيام أخرى على مسرح السلام.

وعن جديده بعيدًا عن المسرح، وأخر أخبار الجزء الثاني من "الزيبق" ومسلسل "مصطفى محمود"، أكد أن ليس هناك جديد يتعلق بالعملين "ربنا مش بيأخر حاجة غير لحكمة، التجربة علمت الواحد الصبر، وأنا متفائل خير".

"حدث في بلاد السعادة" تأليف وليد يوسف، إخراج مازن الغرباوي، بطولة علاء قوقة، مدحت تيخة، سيد الرومي، فاطمة محمد علي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.