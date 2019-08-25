وليد منصور يعلن وفاة المنتج حسن شندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور وفاة المنتج حسن شندي الذي رحل منذ ساعات عقب تعرضه لحادث.

وليد نشر الخبر عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "لا الله الا الله توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الغالي المستشار حسن شندي، نسألكم الفاتحة والدعاء، كان أجدع راجل في مصر بجد".

المنتج الراحل حسن شندي أسس مؤخرًا شركة إنتاج فني تحمل اسم "lime inter active "وقدم من خلالها مجموعة أصوات جديدة منها "شيماء المغربي"، و"يارا"، وشارك في تنظيم حفلات لكل من عمرو دياب ومدحت صالح، محمود العسيلي، كما أنتج أغنية "خنت نفسي" للمطرب هاني شاكر.