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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري على ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر رامي صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الأخرين وحب النجاح للغير".
واختتم: "أصالة ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك".
ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغاني: "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يهنئ أصالة بألبومها الجديد: "عندنا الأصالة في الفن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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