رامي صبري يهنئ أصالة بألبومها الجديد: "عندنا الأصالة في الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان رامي صبري على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري على ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر رامي صورة للمطربة أصالة، وكتب: "عندنا نجوم كبار في المنطقة العربية، ولكن عندنا الأصالة في الفن والذوق والحب والتقدير بنجاح الأخرين وحب النجاح للغير".

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واختتم: "أصالة ألف مليون مبروك ألبومك الجديد في قربك".

ويتضمن ألبوم أصالة الجديد "في قربك" 10 أغاني: "نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".