ليلى علوي تبعث رسالة لوالدتها: "ولا عارفه أفرح ولا احس بالإنجاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أحيت الفنانة ليلي علوي، ذكرى وفاة والدتها السيدة نفين علوي الشهيرة باسم "ستيلا"، بكلمات مؤثرة كما طلبت من الجمهور الدعاء لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت ليلى صورة نادرة لها مع والدتها وعلقت: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة افرح ولا احس بالإنجاز".

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وتابعت: "صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وبحبهم إنما مكانك لسه فاضي يا أمي .. وهيفضل فاضي ما حدش ها يقدر يملاه وهفضل أدعيلك بالرحمة والراحة وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا .. ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا".

وعلقت الفنانة هند صبري على الصور قائلة:" الله يرحمها وتعيشي وتفتكري".

ورحلت السيدة نيفين علوي الشهيرة باسم ستيلا في 25 أغسطس 2017، وذلك بعد صراع مع المرض.