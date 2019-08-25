بالفيديو: جمهور محمد رمضان يخرج عن السيطرة ويعطل الحفل أكثر من مرة

أحيى الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، في ثاني حفل له بعد حفل “التجمع الخامس” في مارس الماضي.

وشهد حفل رمضان، العديد من الأحداث والمشاهد حيث شهد الحفل، حالة من الهرج والمرج داخل الحفل، وأمام البوابات، بعد أن فقد الأمن السيطرة على الجمهور، نظرا لما سببه قيام المنظمين ببيع التذاكر على بوابات الحفل، من مشاحنات، واقتحام أعداد كبيرة من الجمهور للبوابات.

عدم سيطرة البودي جارد على الجمهور داخل الحفل، أدى إلى قيام عدد من الشباب باقتحام الأماكن المخصصة، بالدرجتي الأولى والثانية.

وهاجم الفنان محمد رمضان واحدا من جمهوره بعد أن تسبب في مشاكل بالحفل، حيث حاول تخطي الأمن والوصول إلى المسرح، ما تسبب في إيقاف الحفل لدقائق عدة.

وقال رمضان لهذا الشخص: “انت يعني كده الإور اللي فيهم”، وطلب رمضان خلال الحفل من الجمهور الالتزام بتعليمات الأمن حتى يخرج الحفل بسلام.