تحتفل الناشطة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي مها الصيعري اليوم السبت باقامة حفل زفافها على رجل الأعمال جبران شايع العوسجي الحبابي في أجواء اتسمت بالأناقة والرفاهية بحسب ما أوضحته صور متداولة اليوم من تحضيرات حفل الزفاف والتي نشرتها العروس عبر سناب شات.
وكان مغردون قد تداولوا أنباء عن حصول مها الصيعري على مهر قدره 300 ألف ريال، وشقة وسيارة وكمية كبيرة من المجوهرات في ليلة الحناء أمس الجمعة وذلك بعد نشر الصيعري صور من الهدايا والمجوهرات الفخمة التي حصلت عليها من عائلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #مها_الصيعري.
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https://www.instagram.com/p/B1f95qdJKNG/
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: حفل زفاف الإعلامية مها الصيعري بعد تصدره على تويتر .. وهذا اسمها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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